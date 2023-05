Wielki hit za darmo w Epic Games Store. Za tydzień kolejna tajemnica

Dziś w sklepie Epic Games Store udostępniony został prawdziwy hit całkowicie za darmo. Mowa o grze Death Stranding od studia Kojima Productions. Produkcja pozostanie darmowa przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (25 maja), a po dodaniu gier do biblioteki zatrzymujecie je na zawsze. Wówczas poznamy też tytuł kolejnej gry.

Hideo Kojima, legendarny twórca gier, oferuje zupełnie nowe, niespotykane w tym gatunku podejście do rozgrywki. Sam Bridges musi stawić czoła światu, który został całkowicie przekształcony przez fenomen zwany Death Stranding. Jako kurier własnoręcznie przenosi to, co pozostało z naszej przyszłości, wyruszając w podróż, by na nowo połączyć zniszczony świat.