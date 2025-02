Hideo Kojima pracuje nad nowym zwiastunem Death Stranding 2? Dyrektor sugeruje nadchodzące ogłoszenie

Jakiś czas temu Hideo Kojima potwierdził, że w 2025 roku poznamy datę premiery nadchodzącego projektu Kojima Productions. Praktycznie pewne jest to, że ogłoszenie dotyczące Death Stranding 2: On the Beach pojawi się wraz z nowym zwiastunem produkcji, co wiele osób połączyło z ostatnimi wpisami dyrektora w mediach społecznościowych.

Siedzę przy biurku do montowania po raz pierwszy od roku. Byłem zbyt zajęty, żeby faktycznie zacząć montaż, więc „edytowałem w powietrzu” w myślach — słuchając potencjalnych utworów na moim Walkmanie podczas spaceru lub w samolocie, prawdopodobnie około stu razy. Ale teraz, gdy w końcu załadowałem wszystko do systemu montażowego, nie do końca pasuje to do obrazu, który miałem na myśli.

Wpis na Twitterze/X został opublikowany wraz z dwoma zdjęciami butelek. Internautom rzuciły się w oczy najbardziej widoczne dwie litery B. Sugeruje to, że wspomniany przez Kojimę zwiastun rzeczywiście dotyczy Death Stranding 2: On the Beach. Niestety nie doczekaliśmy się konkretniejszych informacji, na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Jak już wspomnieliśmy, trailer Death Stranding 2: On the Beach ma duże szanse na pojawienie się na nadchodzącym pokazie State of Play.