Death Stranding 2: On The Beach na zwiastunie. PlayStation świętuje sukces gry

Kilka dni temu informowaliśmy, że Hideo Kojima jest zadowolony z ocen Death Stranding 2: On The Beach. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, ponieważ wspomniany tytuł spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy. O bardzo pozytywnym odbiorze najnowszej produkcji studia Kojima Productions przypomina też opublikowany na kanale PlayStation zwiastun.

PlayStation przypomina o świetnym odbiorze Death Stranding 2: On The Beach

Najnowszy materiał promocyjny Death Stranding 2: On The Beach pokazuje, jak wielu recenzentom spodobała się wspomniana produkcja. Kontynuacja historii Sama nazywana jest „arcydziełem” czy też „najlepiej wyglądającą grą na PlayStation 5”. Nie brakuje również głosów, że najnowsza produkcja Kojima Productions to jeden z głównych faworytów do zgarnięcia tytułu najlepszej gry 2025 roku.



Tego typu głosy nie są zaskakujące, ponieważ Death Stranding 2: On The Beach to jedna z najwyżej ocenianych tegorocznych produkcji. Wspomniany tytuł może pochwalić się średnią ocen na poziomie 90 punktów (na podstawie 111 opinii) w serwisie OpenCritic. Co więcej, aż 96% recenzentów poleca kontynuację przygód Sama.