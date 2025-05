Death Stranding 2 z kampanią na wiele wieczorów? Historia może być ogromna

Jak wynika z przedpremierowych pokazów dla mediów, które rzuciły więcej światła na Death Stranding 2: On the Beach, ukończenie głównej opowieści może zająć graczom wiele godzin. Według doniesień serwisu Eurogamer redaktorzy mieli okazję spędzić z grą 30 godzin w ramach udostępnionego fragmentu. Co istotne, sami twórcy ze studia Kojima Productions mieli wskazać, że ten czas stanowił zaledwie około 40 procent całkowitej długości głównego wątku fabularnego.

Należy jednak pamiętać, że ostateczny czas gry może się znacznie różnić w zależności od indywidualnego stylu gry, w tym tempa przechodzenia fabuły, stopnia zaangażowania w opcjonalną zawartość poboczną oraz eksplorację rozległego otwartego świata. Przy okazji warto wspomnieć, że przedpremierowe pokazy dostarczyły innych wiadomości.

Potwierdzono, że akcja Death Stranding 2: On the Beach przeniesie graczy do zupełnie nowych, zróżnicowanych lokacji, w tym do Meksyku i Australii. Gracze mogą spodziewać się znaczących zmian i ulepszeń w fundamentalnych systemach rozgrywki, w tym wprowadzenia nowych, unikalnych rodzajów broni czy usprawnionego i bardziej dynamicznego systemu walki.

Przypomnijmy, że Death Stranding 2 zadebiutuje 26 czerwca 2025 roku. Gra zmierza na PlayStation 5.