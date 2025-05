Death Stranding 2 stawia na szybszą akcję i swobodę wyboru. PlayStation ujawnia, co czeka graczy

Death Stranding 2 przyspiesza

Akcja gry rozgrywa się jedenaście miesięcy po wydarzeniach z poprzedniej części. Główny bohater, Sam Bridges, który wiedzie spokojne życie. Splot wydarzeń zmusza go jednak do udania się do Australii, gdzie staje przed monumentalnym zadaniem ponownego przejścia przez kontynent w celu odbudowania więzi w podzielonym społeczeństwie.

Jak przekazano na blogu PlayStation, jednym z elementów, który wyróżniał się podczas testowania gry, było znacząco szybsze tempo zarówno narracji, jak i samej rozgrywki. W przeciwieństwie do pierwszej części, która powoli wprowadzała gracza w świat i jego realia, historia w Death Stranding 2: On the Beach rozwija się znacznie szybciej. Gracze zyskują dostęp do nowego ekwipunku i struktur już na wczesnym etapie gry.