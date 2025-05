Death Stranding 2 miało być DLC do pierwszej gry. Kojima ujawnia, jak pandemia zmieniła plany

Niedawno informowaliśmy o wywiadzie, w którym Hideo Kojima ujawniał emocjonalne motywy w Death Stranding 2: On The Beach. Teraz deweloper ponownie odniósł się do produkcji, zdradzając jej kulisy. W trakcie najnowszego odcinka audycji radiowej Koji Pro (via Twisted Voxel), Kojima ujawnił, że kontynuacja była początkowo planowana jako dodatek DLC do pierwszej części gry, coś, co określał mianem „Death Stranding 1.5”.