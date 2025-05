Death Stranding 2 poruszy temat rodzicielstwa. Kojima ujawnia emocjonalne motywy

Zbliżamy się do premiery Death Stranding 2: On the Beach, zaplanowanej na 26 czerwca 2025 roku. Hideo Kojima, reżyser gry, w ostatnich wypowiedziach zdradza coraz więcej szczegółów dotyczących nadchodzącej produkcji. W wywiadzie dla magazynu Edge Kojima poruszył temat przewodnich motywów sequela i porównał je do swoich wcześniejszych prac.