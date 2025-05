Death Stranding 2 pozwoli obserwować wschody i zachody słońca. Cykl dnia i nocy wpłynie na rozgrywkę

Kojima wyjaśnił, że jego pragnieniem było „właściwe uwzględnienie upływu czasu w otwartym świecie” gry. Według niego możliwość obserwowania wirtualnego nieba podczas wschodów i zachodów słońca jest czymś, czego nie dało się zrealizować w oryginale. Przyznał, że częściowo wynikało to z „powodów związanych z silnikiem”, który napędzał pierwszą część.

