Deadpool w Marvel Rivals łamie schematy. Jeden bohater w trzech rolach

Twórcy Marvel Rivals oficjalnie potwierdzili, że Deadpool będzie najbardziej wszechstronną postacią dostępną w grze. Bohater zadebiutuje wraz ze startem szóstego sezonu zatytułowanego Night at the Museum, którego premiera została zaplanowana na 16 stycznia 2026 roku. Nowe informacje ujawniono w materiale Dev Vision Vol. 13, poświęconym nadchodzącej zawartości oraz zmianom w balansie rozgrywki.

Deadpool wchodzi do Marvel Rivals z rozmachem

Już na etapie prezentacji deweloperzy zdecydowali się na nietypową formę narracji. Zgodnie ze swoim charakterem, Deadpool sam przejął rolę przewodnika i w bezpośredni sposób zaprezentował swoje możliwości. Jednocześnie odniósł się do opinii społeczności, według której w grze brakowało postaci pełniących role Vanguard oraz Strategist. Odpowiedzią na te zarzuty ma być właśnie on, ponieważ Deadpool może dynamicznie wcielać się w aż trzy role: Duelist, Vanguard oraz Strategist, a wybór stylu gry należy do gracza.