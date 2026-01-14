Deadpool w Marvel Rivals łamie schematy. Jeden bohater w trzech rolach

Sezon Night at the Museum wprowadza najbardziej elastyczną postać w historii gry.
Twórcy Marvel Rivals oficjalnie potwierdzili, że Deadpool będzie najbardziej wszechstronną postacią dostępną w grze. Bohater zadebiutuje wraz ze startem szóstego sezonu zatytułowanego Night at the Museum, którego premiera została zaplanowana na 16 stycznia 2026 roku. Nowe informacje ujawniono w materiale Dev Vision Vol. 13, poświęconym nadchodzącej zawartości oraz zmianom w balansie rozgrywki.
Deadpool wchodzi do Marvel Rivals z rozmachem
Już na etapie prezentacji deweloperzy zdecydowali się na nietypową formę narracji. Zgodnie ze swoim charakterem, Deadpool sam przejął rolę przewodnika i w bezpośredni sposób zaprezentował swoje możliwości. Jednocześnie odniósł się do opinii społeczności, według której w grze brakowało postaci pełniących role Vanguard oraz Strategist. Odpowiedzią na te zarzuty ma być właśnie on, ponieważ Deadpool może dynamicznie wcielać się w aż trzy role: Duelist, Vanguard oraz Strategist, a wybór stylu gry należy do gracza.
W wariancie ofensywnym bohater korzysta z podwójnych pistoletów oraz katan, co pozwala mu skutecznie walczyć zarówno na dystans, jak i w bezpośrednich starciach. W roli Vanguarda Deadpool zyskuje bardziej defensywne możliwości, wykorzystując charakterystyczną pluszową maskotkę jednorożca, która generuje tarcze ochronne dla sojuszników. Z kolei jako Strategist postać zachowuje to samo uzbrojenie, jednak jej ataki mogą nie tylko ranić przeciwników, lecz także leczyć członków drużyny.
Mechanika bohatera nie kończy się na samym wyborze roli. Deadpool rozwija się w trakcie trwania meczu, niezależnie od obranej specjalizacji. Dodatkowo jego umiejętność specjalna ładuje się szybciej w zależności od stylu gry i efektowności działań gracza. Elementem wyróżniającym są także interakcje z innymi uczestnikami rozgrywki, ponieważ odpowiedzi na pytania Deadpoola mogą skutkować potężnym wzmocnieniem.
Na zakończenie przypominamy jeszcze, że Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.
