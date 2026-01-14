Zaloguj się lub Zarejestruj

Deadpool w Marvel Rivals łamie schematy. Jeden bohater w trzech rolach

Patrycja Pietrowska
2026/01/14 14:30
Sezon Night at the Museum wprowadza najbardziej elastyczną postać w historii gry.

Twórcy Marvel Rivals oficjalnie potwierdzili, że Deadpool będzie najbardziej wszechstronną postacią dostępną w grze. Bohater zadebiutuje wraz ze startem szóstego sezonu zatytułowanego Night at the Museum, którego premiera została zaplanowana na 16 stycznia 2026 roku. Nowe informacje ujawniono w materiale Dev Vision Vol. 13, poświęconym nadchodzącej zawartości oraz zmianom w balansie rozgrywki.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Deadpool wchodzi do Marvel Rivals z rozmachem

Już na etapie prezentacji deweloperzy zdecydowali się na nietypową formę narracji. Zgodnie ze swoim charakterem, Deadpool sam przejął rolę przewodnika i w bezpośredni sposób zaprezentował swoje możliwości. Jednocześnie odniósł się do opinii społeczności, według której w grze brakowało postaci pełniących role Vanguard oraz Strategist. Odpowiedzią na te zarzuty ma być właśnie on, ponieważ Deadpool może dynamicznie wcielać się w aż trzy role: Duelist, Vanguard oraz Strategist, a wybór stylu gry należy do gracza.

W wariancie ofensywnym bohater korzysta z podwójnych pistoletów oraz katan, co pozwala mu skutecznie walczyć zarówno na dystans, jak i w bezpośrednich starciach. W roli Vanguarda Deadpool zyskuje bardziej defensywne możliwości, wykorzystując charakterystyczną pluszową maskotkę jednorożca, która generuje tarcze ochronne dla sojuszników. Z kolei jako Strategist postać zachowuje to samo uzbrojenie, jednak jej ataki mogą nie tylko ranić przeciwników, lecz także leczyć członków drużyny.

GramTV przedstawia:

Mechanika bohatera nie kończy się na samym wyborze roli. Deadpool rozwija się w trakcie trwania meczu, niezależnie od obranej specjalizacji. Dodatkowo jego umiejętność specjalna ładuje się szybciej w zależności od stylu gry i efektowności działań gracza. Elementem wyróżniającym są także interakcje z innymi uczestnikami rozgrywki, ponieważ odpowiedzi na pytania Deadpoola mogą skutkować potężnym wzmocnieniem.

Na zakończenie przypominamy jeszcze, że Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.

Źródło:https://insider-gaming.com/deadpool-is-marvel-rivals-most-versatile-character/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

