Deadpool & Wolverine – czy jest scena po napisach? Marvel zaskoczy fanów

Deadpool & Wolverine miał już swoją oficjalną premierę oraz pokazy prasowe. Z pierwszych recenzji wynika, że jest to jeden z najgorszych filmów z uniwersum Marvela, ale nie brakuje również głosów, że Deadpool 3 to arcydzieło i jedna z najlepszych superbohaterskich produkcji w historii. Film przedpremierowo trafi do kin już jutro, a teraz poznaliśmy odpowiedź na pytanie, czy produkcja posiada scenę po napisach i ile ich jest.

Deadpool & Wolverine – ile jest scen po napisach?

Ujawniono, że Deadpool & Wolverine ma tylko jedną scenę po napisach, która pojawia się na samym końcu, czyli po wyświetleniu całej listy twórców. Trzeba więc będzie poczekać do samego końca, aby zobaczyć, co tym razem przygotował Marvel dla swoich fanów.