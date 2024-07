Deadpool & Wolverine jednym z najgorszych filmów Marvela? Są pierwsze recenzje

Jest to bez wątpienia lepszy wynik od dwóch wielkich ubiegłorocznych porażek Marvela, czyli Ant-Man i Osy: Kwantomanii (48/100) oraz Marvels (50/100). Mimo to na Metacritic Deadpool & Wolverine jest czwartym najgorzej ocenianym filmem z MCU zaraz obok Thor: Mroczny świat z taką samą średnią oceną. Do tego grona zaliczają się jeszcze dwa wspomniane wyżej filmy z ubiegłego roku oraz Eternals (52/100).

Do sieci trafiły pierwsze recenzje Deadpool & Wolverine, czyli jedynego tegorocznego filmu z uniwersum Marvela. Pierwsze prognozy finansowe wskazują na wielki hit i również przedpremierowe opinie dawały nadzieję, że będzie to widowisko na miarę wysokich oczekiwań. Zapał wielu widzów może zostać jednak przygaszony przez recenzje, które są mocno mieszane. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja może pochwalić się 80% pozytywnych recenzji ze 140 tekstów, ale średnia ocena wynosi już tylko 7,1/10. O wiele gorzej wygląda średnia nota na Metacitic , która wynosi zaledwie 54/100 z 45 recenzji.

Deadpool & Wolverine chwalony jest za zabawę konwencją oraz korzystanie z dorobku stworzonego przez Foxa przy serii X-Men, który to nowy film jest również hołdem złożonym pierwszej superbohaterskiej serii z mutantami. Niektórzy film nazywają nawet arcydziełem i kandydatem do najlepszej produkcji o superbohaterach w historii. Nie brakuje również porównań do Avengers: Koniec gry oraz Spider-Man: Bez drogi do domu. Mniej entuzjastycznie nastawieni recenzenci napisali, że film jest wielkim bałaganem, a liczba absurdalnych żartów jest zbyt duża i cała historia żeruje wyłącznie na licznych występach gościnnych i easter eggach. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych recenzji.

Pomimo kilku początkowych zmian narracyjnych, trudno sobie wyobrazić, czego więcej można chcieć od filmu z tym połączeniem. Marvel znów ma swój moment – Empire.

Deadpool & Wolverine to złoty strzał, jakiego potrzebowało MCU i wreszcie pokazuje pełny potencjał Deadpoola Ryana Reynoldsa – Collider.

Samozwańczy mesjasz MCU może nie dokonał całkowitej korekty kursu, ale zapewnia pełną akcji i gagów rozrywkę, która zadowoli publiczność, co zapewni serii bardzo potrzebny impuls. Jackman jest na wagę złota – Total Film.

Ta wyjątkowa satyra na mutanty najlepiej sprawdza się jako lekceważący hołd dla tego, co było wcześniej, w przeciwieństwie do prototypu przyszłych filmów o superbohaterach – Variety.

Walki są tak wyrafinowane, jak oglądanie dzieci na placu zabaw i w dużej mierze opierają się na zwolnionym tempie, jakby to natychmiast tworzyło napięcie – BBC.

To nie tyle film, co fuzja korporacji z dźgnięciami i dowcipami. Bezwstydne samogratulacje, podsycane autokanibalizmem – The Wrap.

Film to dwie godziny tanich żartów, których kulminacją jest największy na świecie odcinek Family Guy. Tak bardzo próbuje być mądry, że kończy się to cringem – EW.