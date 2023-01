Deadpool w akcji! Czego spodziewać się po bohaterze w najnowszym dodatku do Marvel's Midnight Suns.

Wiemy, że Deadpool zawita do Marvel's Midnight Suns wraz z DLC zatytułowanym The Good, The Bad, and The Undead. W ubiegłym tygodniu twórcy z Firaxis Games podzielili się trailerem prezentującym dodatek. Za sprawą najnowszego wideo możemy przyjrzeć się nieco bliżej głównej gwieździe nadchodzącego rozszerzenia. Zobaczcie, jak Deadpool radzi sobie na polu bitwy.

Marvel's Midnight Suns – czy warto zagrać Deadpoolem?

Na trwającym ponad 6 minut wideo zaprezentowano najważniejsze zdolności bohatera. Dowiedzieliśmy się też nieco więcej na temat jego mocnych i słabych stron. Deadpool jest postacią nastawioną na zadawanie obrażeń. Udane ataki będą wzmacniać jego pozostałe umiejętności, a otrzymane obrażenia wpływać negatywnie na siłę zdolności. Deadpool musi znajdować się w centrum akcji, ale dobrze, gdy ma obok siebie kogoś, kto jest w stanie wziąć uwagę przeciwników na siebie.



Na koniec przypomnijmy, że dodatek The Good, The Bad, and The Undead zostanie udostępniony już 26 stycznia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Marvel’s Midnight Suns, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.