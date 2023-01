O tym, że Deadpool pojawi się w Marvel's Midnight Suns wiemy już od dawna. Słynny bohater pomagał podczas akcji marketingowych. Jego postać zawita do gry wraz z DLC zatytułowanym The Good, The Bad, and The Undead. Twórcy z Firaxis Games podzielili się trailerem prezentującym dodatek. Zachęcamy do zapoznania się z zabawnym wideo.

The Good, The Bad, and The Undead zapowiedź DLC do Marvel's Midnight Suns

Deadpool to z pewnością jedna z barwniejszych postaci wśród ekipy superbohaterów Marvela. Wielu fanów czekało na jego obecność w Marvel's Midnight Suns. Wiemy, że Deadpool zasili szeregi drużyny już 26 stycznia. Oczywiście, nie jest to jedyna nowość. Wraz z rozszerzeniem The Good, The Bad, and The Undead pojawią się nowe misje, ulepszenia i dodatkowe przedmioty kosmetyczne.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel's Midnight Suns zadebiutowało na rynku 2 grudnia 2022 roku. Gra autorstwa Firaxis Games jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Marvel’s Midnight Suns, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Chętnie dowiemy się, co Wy myślicie o grze. Wiele osób twierdzi, że jest to godna alternatywa dla serii XCOM i z pewnością warto dać szansę najnowszemu dziełu od cenionego producenta strategii. Szczególnie gdy lubi się postacie i środowisko znane z uniwersum Marvela.