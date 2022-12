Dead Space Remake w złocie. Deweloperzy z EA Motive potwierdzają świetne wieści

Dziś informowaliśmy Was już, że Dead Space Remake zapewni wszystkim graczom „niepowtarzalne” doświadczenia. Okazuje się jednak, że to nie koniec ważnych informacji ze wspomnianą produkcją. Deweloperzy ze studia EA Motive poinformowali bowiem, że odświeżona wersja przygód Isaaca Clarka osiągnęła tzw. złoty status.

Prace nad Dead Space Remake zostały zakończone.

Oznacza to, że właściwe prace nad grą zostały zakończone, a sama produkcja może już zostać wysłana do tłoczni. Gracze nie powinni obawiać się więc ewentualnych opóźnień i mogą bez obaw odliczać dni do styczniowej premiery. Deweloperzy ze studia EA Motive z pewnością poświęcą natomiast ten czas na przygotowanie premierowej aktualizacji, której zadaniem będzie wyeliminowanie różnego rodzaju błędów i poprawa stabilności gry.