W Dead Space Remake „doświadczenia każdego gracza są niepowtarzalne”

Ale w kolejnym pomieszczeniu raptem z kanału wentylacyjnego wyskakuje siekacz, do tego gasną światła, a dookoła unosi się jeszcze mgła i robi się dużo bardziej nerwowo. Później znów możemy dać graczowi odetchnąć. Śledzimy na bieżąco skoki i spadki napięcia po to, by gracz nie doświadczał bez przerwy bardzo intensywnych wrażeń – wyjaśnia Steven Ciciola, zastępca głównej projektantki poziomów.

Chcieliśmy sprawić, by gracz poczuł się jak w filmie, choć to całkowicie interaktywne środowisko. Monitorujemy intensywność doświadczeń gracza w trakcie przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami. Co jakiś czas może natrafić na łatwe pomieszczenie, w którym słychać tylko jakieś odgłosy – dodaje starszy główny architekt oprogramowania David Vincent.

Chodzi jednak o to, by gracz nie wiedział, czego się spodziewać. Powiedzmy, że słyszę nekromorfa w szybie wentylacyjnym, potem słyszę pęknięcie włazu, a potem pojawia się ten potwór. Jeśli później znów coś usłyszę, ale nekromorf się nie zjawi, podejdę do włazu, oczekując czegoś, co się jednak nie stanie – mówi Olivier Asselin, reżyser dźwięku.

Michael Yeomans – główny projektant oświetlenia – podkreśla, że dzięki opisanemu systemowi „doświadczenia każdego gracza są niepowtarzalne”, a użytkownicy nigdy nie będą do końca w stanie przewidzieć, co się stanie, dlatego będą musieli przez cały czas „mieć się na baczności”.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na wymienionych platformach 27 stycznia 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.