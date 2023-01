Dead Space Remake kontra The Callisto Protocol. Która z gier wygląda lepiej?

The Callisto Protocol określane było mianem duchowego spadkobiercy serii Dead Space. Niestety tytuł nie spełnił oczekiwań wydawcy oraz wielu fanów wspomnianej marki. Wczoraj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na rynku zadebiutował remake pierwszej odsłony przygód Isaaca Clarke’a. Nic więc dziwnego, że do sieci trafił materiał, w którym porównano obie produkcje.

Materiał wideo pokazuje różnice między Dead Space Remake a The Callisto Protocol

Wideo zostało przygotowane przez redakcje IGN i pozwala sprawdzić, jak The Callisto Protocol wypada w bezpośrednim starciu z Dead Space Remake. We wspomnianym nagraniu porównano m.in. scenki przerywnikowe, momenty eksploracyjne, a także walkę z oponentami. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i dajcie znać, która produkcja – Waszym zdaniem – prezentuje się lepiej.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake dostępne jest komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…