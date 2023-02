Dead Island 2 na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują kolejnego pogromcę zombie

W zeszłym tygodniu twórcy Dead Island 2 poinformowali, że gra osiągnęła tzw. złoty status i zadebiutuje szybciej, niż planowano. Wczoraj natomiast wspomniana produkcja doczekała się nowego materiału promocyjnego. Krótki zwiastun pozwala zainteresowanym poznać kolejnego pogromcę zombie, w którego będzie można wcielić się podczas rozgrywki. Trailer znajdziecie na dole wiadomości.

Nowy zwiastun Dead Island 2 przedstawia kolejną grywalną postać

Bohaterem najnowszego zwiastuna Dead Island 2 jest Bruno, czyli „wyrachowany kanciarz, który zawsze ma w zanadrzu jakiś plan”. Wspomniany bohater – podobnie jak pozostałe postacie – będzie mógł pochwalić się dwiema umiejętnościami.



Pierwsza z nich to „Cios w plecy”, która zapewni nieznaczną premię do obrażeń podczas atakowania zombie od tyłu. Dzięki drugiej – o nazwie „Szybki Odwet” – Bruno otrzyma natomiast premię do zwinności i ładowania mocnych ataków podczas blokowania i unikania wrogich ciosów.