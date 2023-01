Dead Island 2 z istotną zmianą w systemie rozwoju postaci. Mamy szczegóły

Nie oznacza to jednak nieograniczonego dostępu do kart; w jednym momencie w wyposażeniu będziemy mogli mieć tylko kilka z nich, przez co priorytetem dla gracza powinno być odpowiednie dopasowanie ich pod konkretne sytuacje. Jak stwierdził jeden z deweloperów: czasem może się to opłacić, a czasem skończyć prawdziwą tragedią.