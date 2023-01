Dead Island 2 na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują jedną z grywalnych postaci

Potężne muskuły to nie jedyna cecha tego egzotycznego tancerza. Ryan to uparciuch o niezwykle pesymistycznym, pełnym sarkazmu i ironii poczuciu humoru oraz niezłomnym sercu. Ma osobistą misję: chce wrócić do swojego młodszego brata, który został we Fresno przed wybuchem zarazy. Nic i nikt nie powstrzyma go przed powrotem do domu – ani żywi, ani martwi – czytamy w opisie postaci.