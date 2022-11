Dead Island 2 zalicza poślizg. Deweloperzy ujawnili nową datę premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami, nową datę premiery Dead Island 2 wyznaczono na 28 kwietnia 2023 roku. Powodem opóźnienia jest oczywiście chęć dopracowania produkcji . Deweloperzy zapewniają również, że gracze nie mają powodów do obaw, ponieważ prace nad tytułem znajdują się na „ostatniej prostej”.

Dead Island 2 wróciło do żywych i stanowiło zwieńczenie tegorocznej transmisji Gamescom Opening Night Live, na której poinformowano , że gra zadebiutuje na rynku na początku lutego 2023 roku. Niestety okazuje się, że wspomniany termin jest już nieaktualny. Firma Deep Silver oraz deweloperzy ze studia Dambuster poinformowali bowiem o opóźnieniu premiery produkcji , a także zaprosili graczy na prezentację wspomnianego tytułu.

Dostrzegamy obecną w tym opóźnieniu ironię i jesteśmy tak samo rozczarowani, jak wszyscy fani. Opóźnienie wynosi jednak zaledwie 12 krótkich tygodni, a produkcja znajduje się już na ostatniej prostej. Poświęcimy ten dodatkowy czas, aby mieć pewność, że dostarczymy na rynek tytuł, z którego będziemy dumni – czytamy w komunikacie.

To jednak nie koniec informacji, ponieważ już 6 grudnia Deep Silver oraz deweloperzy ze studia Dambuster zaproszą graczy na prezentację poświęconą Dead Island 2, na której zainteresowani będą mieli okazję zobaczyć nowy zwiastun produkcji, a także fragmenty rozgrywki prezentujące wspomniany tytuł w akcji. Całość będzie można śledzić na oficjalnych kanałach marki na platformach Twitch.tv oraz YouTube.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zawartością oraz cenami poszczególnych edycji wspomnianej produkcji.

