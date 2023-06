Sprzedaż Dead Cells przekroczyła 10 mln sztuk. Twórcy zapowiadają dalszy rozwój

Niestety, na razie nie mamy raczej na co liczyć w kwestii ewentualnej kontynuacji.

Zdaniem samych twórców Dead Cells osiągnęło taki wynik dzięki ciągłym aktualizacjom z nową zawartością – tych bowiem było łącznie 34. Warto też zaznaczyć, że od premiery gry ukazały się cztery płatne dodatki, z czego najnowszy, Return to Castlevania , miał swoją premierę w marcu bieżącego roku.

Studio pracuje aktualnie nad kolejnymi aktualizacjami. Plany obejmują rozwijanie gry do 2025 roku. Ma to oczywiście swój minus. Jeżeli mieliście nadzieję na sequel w najbliższej przyszłości, to musicie uzbroić się w cierpliwość.