Dead Cells: Return to Castlevania na nowym trailerze. Znamy datę premiery

Dead Cells to produkcja, o której z pewnością słyszał każdy gracz. Ten niezależny hit podbił rynek w 2018 roku i od tamtej pory cieszy się ogromną popularnością. Już wkrótce będziecie mieć dobrą okazję, by powrócić do tego świata i zafundować sobie wiele godzin świetnej zabawy. Dead Cells: Return to Castlevania to DLC, którym warto się zainteresować. Twórcy z Motion Twin prezentują dodatek na nowym wideo.

Poznaliśmy datę premiery Dead Cells: Return to Castlevania

Deweloperzy podzielili się również datą premiery nadciągającego rozszerzenia. Dead Cells: Return to Castlevania zadebiutuje na rynku już 6 marca i będzie dostępne dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.



Jak łatwo się domyślić Dead Cells: Return to Castlevania to dodatek inspirowany słynną serią kultowych gier. Oczywiście wraz z DLC do gry zawita sporo nowości. Dead Cells: Return to Castlevania wprowadzi zupełnie nowe misje, które będą się rozgrywać w dwóch różnych biomach. Ponadto powinniśmy spodziewać się 14 kolejnych broni oraz potężnych bossów. Przyjdzie nam się zmierzyć z Drakulą i samą Śmiercią. Nie zabraknie również nowych stroi i wielu smaczków, które będą bezpośrednio nawiązywać do słynnej marki.