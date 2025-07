Dead by Daylight z kolejnym crossoverem. Fani The Walking Dead będą zachwyceni

Jakiś czas temu informowaliśmy o rekordowej liczbie graczy Dead by Daylight na Steam. Głównym powodem wzrostu zainteresowania wspomnianą produkcją była aktualizacja, która wprowadziła zawartość z uniwersum Five Nights at Freddy's. Tymczasem – jak się okazuje – deweloperzy ze studia Behaviour Interactive zadbali szykują kolejny crossover, który z pewnością ucieszy wielu fanów.

Dead by Daylight x The Walking Dead oficjalnie. Nadchodzi kolejny ekscytujący crossover

Na oficjalnym profilu produkcji Behaviour Interactive na portalu społecznościowym X pojawił się dziś wpis, w którym potwierdzono nowy crossover. Zgodnie z przekazanymi informacjami w Dead by Daylight pojawi się wkrótce zawartość inspirowana popularnym serialem The Walking Dead. Na więcej szczegółów będziemy musieli jednak poczekać.