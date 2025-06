Five Nights at Freddy’s rozgrzało Dead by Daylight. Nowy rekord graczy na Steamie

Najnowsza aktualizacja Dead by Daylight, wprowadzająca zawartość z uniwersum Five Nights at Freddy's, przyciągnęła masę graczy. We wtorek, 17 czerwca, tytuł zgromadził 106 029 osób grających jednocześnie, jak podaje serwis SteamDB. Wynik udało się osiągnąć dzięki wspomnianej współpracy marek.