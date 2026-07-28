24 lata temu wyemitowano jeden z najlepszych odcinków kultowego serialu grozy

Dla wielu widzów dorastających w latach 90. Czy boisz się ciemności? był obowiązkowym punktem telewizyjnego programu. Kultowy serial grozy Nickelodeona doczekał się siedmiu sezonów, a w Polsce emitowano go od 22 października 1995 roku na Canal+ z dubbingiem. Później produkcja trafiła również do RTL 7, gdzie do końca 2001 roku można ją było oglądać z lektorem.

Odcinek, który do dziś uchodzi za jeden z najlepszych

Wśród fanów za jedną z najmocniejszych historii serialu uchodzi Opowieść o Mrocznym Smoku (The Tale of the Dark Dragon). Choć nie należała do najbardziej przerażających epizodów, wielu widzów zapamiętało ją dzięki zaskakująco dojrzałemu przesłaniu. Historia opowiada o Keithcie, chłopcu zmagającym się z kompleksami po wypadku samochodowym. Chcąc zdobyć względy dziewczyny, sięga po magiczny eliksir kupiony u ekscentrycznego Sardo. Mikstura początkowo daje mu pewność siebie, ale z czasem zaczyna zmieniać go w potwora. Ostatecznie okazuje się, że tytułowy "mroczny smok" symbolizuje własne lęki i brak akceptacji samego siebie. Odcinek został udostępniony na YouTube.