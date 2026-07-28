24 lata temu wyemitowano jeden z najlepszych odcinków kultowego serialu grozy

W Polsce przez lata straszył widzów Canal+ i RTL 7. Przypominamy jeden z jego odcinków.
Dla wielu widzów dorastających w latach 90. Czy boisz się ciemności? był obowiązkowym punktem telewizyjnego programu. Kultowy serial grozy Nickelodeona doczekał się siedmiu sezonów, a w Polsce emitowano go od 22 października 1995 roku na Canal+ z dubbingiem. Później produkcja trafiła również do RTL 7, gdzie do końca 2001 roku można ją było oglądać z lektorem.
Odcinek, który do dziś uchodzi za jeden z najlepszych
Wśród fanów za jedną z najmocniejszych historii serialu uchodzi Opowieść o Mrocznym Smoku (The Tale of the Dark Dragon). Choć nie należała do najbardziej przerażających epizodów, wielu widzów zapamiętało ją dzięki zaskakująco dojrzałemu przesłaniu. Historia opowiada o Keithcie, chłopcu zmagającym się z kompleksami po wypadku samochodowym. Chcąc zdobyć względy dziewczyny, sięga po magiczny eliksir kupiony u ekscentrycznego Sardo. Mikstura początkowo daje mu pewność siebie, ale z czasem zaczyna zmieniać go w potwora. Ostatecznie okazuje się, że tytułowy "mroczny smok" symbolizuje własne lęki i brak akceptacji samego siebie. Odcinek został udostępniony na YouTube.
To właśnie umiejętność przemycania ważnych tematów pod płaszczykiem historii grozy sprawiła, że Czy boisz się ciemności? wyróżniało się na tle innych produkcji dla młodszych widzów. Serial nie tylko straszył, ale też opowiadał o dorastaniu, samotności, uzależnieniach czy poczuciu własnej wartości. Takich wyjątkowych odcinków jest z w nim znacznie więcej.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że Czy boisz się ciemności? to serial antologiczny, w którym każdy odcinek opowiada zupełnie nową historię grozy. Ramę całej produkcji stanowią spotkania Stowarzyszenia O Północy – grupy nastolatków zbierających się nocą przy ognisku, by opowiadać sobie mroczne opowieści o duchach, potworach, nawiedzonych domach czy tajemniczych klątwach. Dzięki tej formule twórcy mogli eksperymentować z różnymi odmianami horroru, a kolejne epizody często przemycały także ważne przesłania dotyczące dorastania, przyjaźni, odwagi czy akceptacji samego siebie. To właśnie ta różnorodność sprawiła, że serial do dziś uchodzi za jedną z najbardziej kultowych produkcji Nickelodeona lat 90.
Dajcie znać w komentarzu, czy pamiętacie ten serial oraz jakie odcinki wspominacie najlepiej.
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