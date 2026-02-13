Kingdom Come: Deliverance - recenzja na PlayStation 5. Lepiej nie będzie

TO NIE JEST RECENZJA GRY

Ten tekst skupia się wyłącznie na ocenie Kingdom Come: Deliverance w wersji na PlayStation 5. Jeśli chcecie poznać moją opinię na temat samej gry, koniecznie zapoznajcie się z recenzją Kingdom Come: Deliverance, którą opublikowaliśmy w okolicach premiery tytułu przed ośmioma laty. Pomimo rozmaitych błędów trapiących wówczas tę produkcję, ostatecznie zdecydowałem się przyznać jej 8 punktów w 10-stopniowej skali i dzisiaj również mogę z czystym sumieniem podpisać się pod tą oceną. Wszak to jeden z najlepszych RPG-ów w historii tego gatunku.

Słowem wsępu

O tym, że Kingdom Come: Deliverance zadebiutuje na PlayStation 5 dowiedzieliśmy się przez przypadek. Zamiast oficjalnego ogłoszenia ktoś zaktualizował kartę produktu w sklepie PlayStation Store, ujawniając szczegółowe informacje na temat udoskonalonego wydania RPG-a z 2018 roku. Choć slogan mówiący o tym, że “średniowieczne Czechy nigdy nie były tak piękne” ma wiele wspólnego z prawdą, Kingdom Come: Deliverance, czy to na wspomnianej platformie Sony czy też w przypadku edycji na Xbox Series X/S (choć sprawdziłem tylko tę pierwszą wersję), to nie żaden remaster ani tym bardziej remake, lecz zwykła konwersja. Dopieszczona tu i ówdzie, ale jednak konwersja.

60 FPS? Tak, ale nie

Chciałem w tym miejscu napisać, że dedykowana konsoli PlayStation 5 wersja Kingdom Come: Deliverance wreszcie oferuje pełne wsparcie rozdzielczości 4K z zachowaniem płynności animacji na poziomie 60 klatek na sekundę. To jednak nie do końca prawda, bo owszem, 60 FPS-ów w zasadzie jest, ale na… PlayStation 5 Pro (co sprawdził mój redakcyjny kolega, Michał “Muradin” Grabowski). Z kolei sam grałem na zwykłym PlayStation 5, gdzie już od samego początku było ewidentnie widać, że twórcy celują we wspomnianą płynność animacji, lecz nie zawsze im to wychodzi. Niekiedy poruszanie kamerą, nawet podczas zwykłej eksploracji tego przepięknego świata, bywa ociężałe, a gra potrafi losowo “chrupnąć” nawet wtedy, gdy nic się nie dzieje. Gołym okiem widać, że do 60 klatek miejscami brakuje. Ale i tak jest znacznie lepiej niż było.