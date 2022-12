Zły odbiór gry Days Gone to wina postępowych recenzentów – twierdzi reżyser

Od premiery gry Days Gone minęło już całkiem sporo czasu. Większość z Was na pewno pamięta, że produkcja zdecydowanie nie podbiła serc recenzentów oraz graczy, którzy uznali ją za średniaka. Mimo tego, iż premiera miała miejsce jeszcze w 2019 roku, reżyser tytułu, John Garvin, wciąż nie może pogodzić się z jego negatywnym odbiorem. W dyskusji na Twitterze pewien gracz wyraził zdziwienie faktem, że Days Gone nie zostało docenione – Garvin postanowił mu odpowiedzieć i stwierdził, że zły odbiór produkcji to wina postępowych recenzentów. Na tym się jednak nie skończyło. O co więc chodzi?

Zły odbiór Days Gone to wina postępowych recenzentów – twierdzi reżyser tytułu

trzy powody, które jego zdaniem dołożyły się do tej sytuacji. (Wpis został usunięty, ale zachowano go Jak podaje serwis Kotaku , wszystko zaczęło się od wypowiedzi jednego z użytkowników serwisu, który po przeczytaniu recenzji Days Gone zdziwił się, że gra nie została należycie doceniona i przyznał, że tytuł pozytywnie go zaskoczył. Garvin postanowił na ten wpis odpowiedzieć, podając . (Wpis został usunięty, ale zachowano go tutaj .)