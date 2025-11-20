David Fincher już wkrótce zajmie się Squid Game: America. Kto w obsadzie?

David Fincher jest obecnie na planie filmu Przygody Cliffa Bootha z Bradem Pittem do grudnia. Wygląda na to, że będzie miał tylko kilka miesięcy przerwy przed rozpoczęciem kolejnego projektu. Według Collider, zdjęcia do filmu Finchera Squid Game: America rozpoczną się w przyszłym roku 26 lutego. Nie wiadomo jednak kto zagra w serialu.

Cate Blanchett w Squid Game? Kiedy zdjęcia?

W finale trzeciego sezonu serialu Netflixa Squid Game na moment pojawiła się Cate Blanchett, dając tym samym ważną wskazówkę, w jakim kierunku może zmierzać seria. Finałowa scena przeniosła widzów z Korei do Los Angeles, gdzie Blanchett pojawia się jako tajemnicza postać. Jej rola została opisana po prostu jako „Występ Specjalny” i na razie to wszystko, co wiemy. To jednak czytelna zapowiedź nadchodzącej wersji amerykańskiej serialu.