David Fincher już wkrótce zajmie się Squid Game: America. Kto w obsadzie?

Jakub Piwoński
2025/11/20 13:10
0
0

Będzie to spin-off, nie remake.

David Fincher jest obecnie na planie filmu Przygody Cliffa Bootha z Bradem Pittem do grudnia. Wygląda na to, że będzie miał tylko kilka miesięcy przerwy przed rozpoczęciem kolejnego projektu. Według Collider, zdjęcia do filmu Finchera Squid Game: America rozpoczną się w przyszłym roku 26 lutego. Nie wiadomo jednak kto zagra w serialu.

Cate Blanchett
Cate Blanchett

Cate Blanchett w Squid Game? Kiedy zdjęcia?

W finale trzeciego sezonu serialu Netflixa Squid Game na moment pojawiła się Cate Blanchett, dając tym samym ważną wskazówkę, w jakim kierunku może zmierzać seria. Finałowa scena przeniosła widzów z Korei do Los Angeles, gdzie Blanchett pojawia się jako tajemnicza postać. Jej rola została opisana po prostu jako „Występ Specjalny” i na razie to wszystko, co wiemy. To jednak czytelna zapowiedź nadchodzącej wersji amerykańskiej serialu.

GramTV przedstawia:

Projekt nie jest remakiem Squid Game, a raczej spin-offem, który będzie zgłębiał mitologię ustanowioną w pierwotnej wersji. Dennis Kelly, twórca Utopii, zajmuje się scenariuszem. Nadal nie wiadomo, czy Fincher wyreżyseruje wszystkie odcinki. Fincher ma wyłączną, wieloletnią umowę z Netfliksem, która została niedawno przedłużona o kolejne trzy lata. Filmowiec jest związany z Netfliksem od prawie 12 lat, tworząc takie seriale jak House of Cards, Mindhunter, Love, Death + Robots oraz filmy takie jak Mank i Zabójca.

Jeśli chodzi o Przygody Cliffa Bootha, sequelu do Pewnego razu… w Hollywood, Netflix podobno planuje „intensywną premierę” filmu na lato 2026 roku. Po zakończeniu zdjęć do filmu, Fincher ma równocześnie rozwijać Squid Game.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/19/david-finchers-squid-game-america-begins-shooting-in-february

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


