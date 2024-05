Dave the Diver z DLC dla fanów Godzilli. Darmowy dodatek jest już dostępny

Zgodnie z przekazanymi na platformie Steam informacjami, Dave the Diver otrzymało już darmowy dla posiadaczy podstawowej wersji gry dodatek Godzilla. Rozszerzenie oferuje sporo nowej zawartości, w tym kolejne trzy misje dostępne po zakończeniu piątego rozdziału, nowe dania inspirowane Godzillą i Ebirah, a także figurki, które można odnaleźć w grze. DLC dostępne będzie przez ograniczony czas, jednak bez obaw – zainteresowani mogą pobrać dodatek do 23 listopada 2024 roku.

Deweloperzy zadbali nie tylko o dodatkowe atrakcje, ale także o kilka ulepszeń. Poprawki obejmują między innymi przerywniki filmowe, wygląd ikon personelu, ulepszony system aktualizacji brakujących osiągnięć czy wyświetlanie gwiazd pojawiających się w ciemnej części półksiężyca. Ponadto naprawiono szereg błędów związanych ze znikaniem broni, postępami w niektórych misjach, czy wydajnością pracowników w restauracjach sushi.

DAVE THE DIVER to swobodna, przygodowa gra RPG dla jednego gracza, w której w ciągu dnia eksploracja głębin i łowienie ryb, a nocą zarządzanie restauracją sushi. Dołącz do Dave'a i jego dziwacznych przyjaciół, którzy starają się odkryć sekrety tajemniczej Blue Hole. – głosi opis gry Dave the Diver na platformie Steam.