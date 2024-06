Anulowany spin-off Disco Elysium mógł odmienić losy studia. Projekt X7 miał być „najbardziej hardkorowym Disco”

Serwis PC Gamer miał okazję porozmawiać z byłymi pracownikami ZA/UM. Według jednego z deweloperów, spin-off Disco Elysium miał koncentrować się wokół „jednej z najbardziej ukochanych postaci”, a sam projekt X7 postrzegany był jako szansa na zapewnienie lepszej przyszłości studia po różnych kontrowersjach. Jak zaznacza Dora Klindžić, scenarzystka Disco Elysium, spin-off miał stanowić „110% autentyczne, najbardziej hardkorowe Disco”.

To było coś, czego nikt inny poza Argo nie mógł zrobić i byłoby to w 110% autentyczne, najbardziej hardkorowe Disco od czasów Disco. [X7 – dop. red] rozwinęłoby historię, wątki emocjonalne i elementy rozgrywki jednocześnie, aby naprawdę rozwinąć gatunek psychologicznych gier RPG, tak jak zapoczątkowało go Disco Elysium. Przez chwilę wydawało się, że cuda są możliwe, a razem z nimi odkupienie. – przekazała Dora Klindžić.