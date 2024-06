Pixel-artowa postapokalipsa na pustyni. Zapowiedź Lorn Vale na PC Gaming Show 2024

Na graczy czeka dziki świat pełen proceduralnie generowanych zdarzeń i ekscentrycznych mieszkańców. Ponadto będziemy mogli handlować z wędrownymi karawanami, zbierać nagrody i poszukiwać schronienia w miastach, które wciąż istnieją. Warto przy okazji zaznaczyć, że ruszyły już zapisy do testów zamkniętej wersji beta Lorn Vale. Zainteresowani przetestowaniem produkcji mogą zarejestrować się na oficjalnej stronie gry.

Wejdź do świata nie do naprawienia, w którym wytrwają tylko najsilniejsi. Lorn Vale to postapokaliptyczna gra RPG typu survival sandbox ze swobodną wędrówką. Czy potrafisz znieść bezlitosne okrucieństwo krainy na krawędzi zapomnienia? Twoją misją jest przetrwanie, wspinanie się po łańcuchu pokarmowym i zarabianie na życie wszelkimi niezbędnymi środkami. Twoja podróż jest kształtowana przez każdy wybór i działanie, które podejmujesz, dzięki czemu żadne dwie rozgrywki nie będą takie same. – czytamy w opisie Lorn Vale na platformie Steam.