Dave the Diver rozbija bank. Twórcy chwalą się niesamowitymi wynikami sprzedaży

Dave the Diver okazało się niespodziewanym hitem ubiegłorocznego lata. Już w połowie lipca deweloperzy ze studia Mintrocket informowali, że ich gra osiągnęła sprzedaż na poziomie miliona egzemplarzy. Liczne nagrody i nominacje najwyraźniej zachęciły jednak całą masę nowych użytkowników do sięgnięcia po wspomniany tytuł. Twórcy Dave the Diver ujawnili bowiem, że ich dzieło osiągnęło kolejny kamień milowy.

Dave the Diver osiąga kolejny kamień milowy. Ujawniono nowe wyniki sprzedaży

Deweloperzy ze studia Mintrocket poinformowali, że sprzedaż Dave the Diver przekroczyła już 3 miliony egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to naprawdę niesamowity wynik. Twórcy nie ukrywają, że są wdzięczni graczom za tak duże zainteresowanie wspomnianym tytułem. Zespół zapewnia również, że zamierza dalej dostarczać fanom możliwie „najlepsze doświadczenia”.