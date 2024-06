Diablo 4 Vessel of Hatred z zupełnie nową klasą postaci. Blizzard dzieli się pierwszymi szczegółami

Podczas tegorocznego Xbox Games Showcase pojawiło się wiele interesujących zwiastunów i zapowiedzi gier . Miłośnicy Sanktuarium również otrzymali dobre wieści – poznaliśmy bowiem datę premiery Diablo 4 Vessel of Hatred , czyli rozszerzenia do popularnego hack’n’slasha. Teraz Blizzard przekazał pierwsze szczegóły, ujawniając, że gracze mogą spodziewać się między innymi nowej klasy postaci.

Diablo 4 Vessel of Hatred z nową klasą postaci, regionem i nie tylko

Jak dowiedzieliśmy się dzięki tegorocznemu pokazowi Xbox Games Showcase, Diablo 4 Vessel of Hatred zadebiutuje na rynku 8 października 2024 roku. Na oficjalnej stronie Blizzard pojawiły się natomiast pierwsze szczegóły związane z rozszerzeniem, a twórcy zdradzają, jakich nowości mogą spodziewać się gracze. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim zupełnie nową klasę postaci – Spirytystę.

Jak możemy wyczytać w opisie klasy, „Spirytysta to największy drapieżnik w dżungli”. Niestety nie przekazano więcej szczegółów, choć Blizzard zapewnia, że więcej informacji na temat klasy postaci pojawi się 18 lipca. To jednak nie koniec atrakcji, które zapewni Diablo 4 Vessel of Hatred.

Sanktuarium doczeka się bowiem kolejnego regionu – rozległej dżungli Nahantu. Gracze będą mogli udać się do tego obszaru w poszukiwaniu Neireli, kontynuując kampanię. Dodatkowo możemy liczyć na nowych najemników, którzy wspomogą nas w walce, a także nową aktywność kooperacyjną w końcowej fazie gry. Co ciekawe, w tym przypadku „po raz pierwszy w Diablo, by wkroczyć do podziemi, trzeba będzie zebrać drużynę chętnych wojowników, którzy zgodzą się walczyć z Tobą ramię w ramię”.