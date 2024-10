Dave the Diver i przyjaciele. Niezależny hit z ubiegłego roku otrzymał Collaboration Update

Ponadto aktualizacja we współpracy z innymi markami objęła pokerowy hit Balatro. Jimbo’s Game pozwoli zmierzyć się z innymi postaciami w Sea People Village. Dodatkowo nie zabraknie postaci związanej z Potion Craft. Deweloperzy zadbali również o szereg ulepszeń, w tym opcje sortowania menu w restauracji, funkcję przypinania ulubionych przepisów czy menu imprezowe. Wprowadzono również poprawki, a pełna lista zmian i usprawnień dostępna jest w tym miejscu.

DAVE THE DIVER to przygodowa gra RPG dla jednego gracza, w której w ciągu dnia eksplorujemy głębiny morskie i łowimy ryby, a w nocy zarządzamy restauracją sushi. Dołącz do Dave'a i jego dziwacznych przyjaciół, którzy starają się odkryć sekrety tajemniczej Blue Hole. – głosi opis Dave the Diver na Steamie.