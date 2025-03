The Triple-i Initiative powróci w kwietniu. Przygotujcie się na zapowiedzi wielu gier

Rok temu odbyła się pierwsza edycja eventu The Triple-i Initiative i podczas jej trwania ujawniono takie hity jak Slay the Spire 2, The Rogue Prince of Persia, dodatki do Brotato i Vampire Survivors oraz duże aktualizacje dla Risk of Rain 2 i V Rising. W nadchodzącej edycji ma być jeszcze więcej atrakcji.

The Triple-i Initiative 2025 już w kwietniu

W 2025 roku inicjatywa powraca i zamierza przebić poprzednie wydarzenie. W evencie weźmie udział ponad trzydzieści studiów, w tym powracające Stunlock Studios (V Rising). Mamy poznać ponad trzydzieści nowych produkcji, a wśród potwierdzonych tytułów znajdują się Enshrouded, X4: Foundations, Deep Rock Galactic: Rogue Core, a także gry wydawane przez tinyBuild, Playstack i Hooded Horse.