Dave the Diver to niespodziewany hit tego lata. Wyniki sprzedaży gry imponują

Chyba nikt nie spodziewał się, że niepozorne Dave the Diver okaże się takim sukcesem. Produkcja studia Mintrocket opuściła pod koniec czerwca bieżącego roku wczesny dostęp i zadebiutowała na rynku w pełnej wersji. Gra dosłownie podbiła serca graczy i – jak się okazuje – może pochwalić się naprawdę imponującymi wynikami sprzedaży.

Dave the Diver podbija serca graczy, a twórcy chwalą się wynikami sprzedaży

Deweloperzy ze studia Mintrocket poinformowali bowiem, że po Dave the Diver sięgnęło już ponad milion osób. Trzeba przyznać, że wynik robi wrażenie, a produkcja z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wspomniany tytuł wciąż cieszy się sporą popularnością i zainteresowaniem ze strony graczy, co powinno pomóc w osiągnięciu jeszcze lepszego rezultatu.



Jak wspomnieliśmy wyżej, Dave the Diver może pochwalić się również niezwykle ciepłym odbiorem ze strony graczy. W chwili pisania tej wiadomości produkcja studia Mintrocket posiada na Steam blisko 30 tysięcy recenzji, z których aż 97% to oceny pozytywne. Popularność gry nie wzięła się więc znikąd, ponieważ z opinie użytkowników platformy Valve wskazują, że jest to po prostu niezwykle udany tytuł.