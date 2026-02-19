Data premiery The Duskbloods w jednym ze sklepów. Nowa gra FS już za chwilę?

O The Duskbloods po raz pierwszy usłyszeliśmy 10 miesięcy temu. Od tego czasu jednak FromSoftware bardzo oszczędnie podchodziło do kwestii ujawniania informacji.

Ba, na ten moment nie znamy nawet daty premiery. A przecież ta może nastąpić już za moment. Błąd czy przypadkowe ujawnienie daty premiery? Za całe zamieszanie w kwestii momentu, kiedy The Duskbloods wyjdzie na rynek, odpowiada fiński sklep Konsolinet. To ten zaczął zbierać preordery na nadchodzącą produkcję FromSoftware, umieszczając na dedykowanej podstronie datę premiery ustanowioną na 27 marca 2026 roku. To oznaczałoby, że w nową grę twórców Soulsów zagramy już za 5 tygodni.

Niemniej warto podejść do całej sytuacji z rezerwą. Dość powiedzieć, że Konsolinet zdążył już zmienić datę, ustawiając w jej miejsce definitywnie placeholderowy 31 grudnia 2026. Pytanie, czy zmiana ta to efekt wcześniejszego błędu, czy też może przedwczesnego ujawnienia terminu premiery? Pozostaje nam poczekać na głos samych twórców.

Ci dopiero co zapewniali, że nie mamy co martwić się ciszą wokół The Duskbloods, bo gra ma się dobrze i FromSoftware nadal planuje wydać ją w 2026 roku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku datowanego pierwotnie na 2025 rok Elden Ring: Tarnished Edition, które również ukaże się na Nintendo Switch 2. O ile jednak ER w wersji Tarnished kupimy też na innych platformach, tak Duskbloods będzie dla Switcha 2 tytułem ekskluzywnym. Pozycja ta swoją stylistyką mocno kojarzy się z legendarnym Bloodborne. Niemniej w tym wypadku deweloperzy chcą w większym stopniu postawić na rozgrywkę multiplayer, w której udział weźmie maksymalnie 8 graczy.

