Po cichu Xenoblade Chronicles X dostało wersję na NS2. Ale trzeba zapłacić

Od momentu premiery Nintendo Switch 2 japoński gigant co jakiś czas dostarcza nam ulepszone wersje swoich gier. Wszak NS2 jest znacząco mocniejsze od NS1.

Kolejne tego typu usprawnienie właśnie się pojawiło. I to całkowicie po cichu bez większej zapowiedzi. Wersja na Nintendo Switch 2 również dla Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Usprawnione wydanie na Nintendo Switch 2 otrzymało bowiem Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Mówimy tutaj o wypuszczonym na rynek w marcu 2025 roku remasterze wydanego pierwotnie jedynie na Wii U Xenoblade Chronicles X. Pozostaje jednak odpowiedzieć na pytanie, co zyskują użytkownicy z NS2?

Nintendo Switch 2 Edition wprowadza ulepszoną rozdzielczość. Ta maksymalnie wynosić może nawet 4K i na zaprezentowanych przez Nintendo materiałach widać tę różnicę względem wersji z NS1. Do tego zwiększona została również liczba klatek. Od teraz może być ich do 60 na sekundę, chociaż wiele zależeć będzie zapewne od tego, co dziać się będzie na ekranie.

Na razie Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition do kupienia jest jedynie w wersji cyfrowej. Na pudełko musimy poczekać do 16 kwietnia 2026 roku. Jeżeli jednak kupiliśmy już grę na Nintendo Switch, potrzebujemy jedynie tzw. Upgrade Packa, który możemy znaleźć w Nintendo eShopie. Gdzie haczyk? Niestety w tym wypadku nie ma mowy o darmowej aktualizacji do wersji na Nintendo Switch 2. Zamiast tego, by móc cieszyć się technologicznymi usprawnieniami, musimy najpierw wydać 4,99 dolarów. To o tyle ciekawe, że w przypadku takiego Donkey Kong Country Returns HD czy też Super Mario Odyssey update’u nie dodające nowej zawartości, a jedynie poprawiające wygląd były darmowe.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

