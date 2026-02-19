Zaloguj się lub Zarejestruj

Monster Hunter Wilds zawita na Switcha 2?

Maciej Petryszyn
2026/02/19 21:00
Niedługo minie równo rok od premiery Monster Hunter Wilds. Nie wszystkim dane jednak było włączyć się do polowania na potwory.

Niewykluczone jednak, że grono łowców potworów już za jakiś czas się powiększy. Źródło? Oczywiście datamining.

Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds

Switch 2 doczeka się Monster Hunter Wilds?

Gracze pogrzebali nieco w plikach Monster Hunter Wilds. W efekcie udało im się znaleźć obraz demonstrujący tryb lokalnej kooperacji, ale w wersji nie byle jakiej, bo na Nintendo Switch 2. Możliwe zresztą, że sam Capcom zorientował się, że trochę nabałaganił, bo, zdaniem dataminerów, firma miała rozpocząć swego rodzaju zacieranie śladów.

W efekcie większość odniesień, które miały znajdować się w plikach gry jeszcze pod koniec ubiegłego roku, zniknęła. Mowa tutaj chociażby o obecnym wcześniej wpisie „NSW2 upgrade edition”. Pozostała jednak wspomniana grafika. Na tej widnieją cztery przenośne konsole, które uderzająco przypominają Switcha 2. Całość podpisano jako “obraz instruktażowy dla komunikacji lokalnej”. Wypisz wymaluj GameShare.

Pytanie jednak, czy Nintendo Switch 2 w ogóle poradzi sobie z Monster Hunter Wilds? Wcześniej problemy z wydajnością i utrzymaniem stabilnych FPS-ów mieli przecież posiadacze Steam Decka. Z drugiej strony NS2 obsługuje technologię, dzięki czemu nawet tak wymagające porty jak Cyberpunk 2077 działają bez większych zarzutów.

Samo Monster Hunter Wilds wydane zostało 28 lutego 2025 roku. Gra ukazała się na komputerach osobistych, a także na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Tytuł zebrał dobre opinie, również od recenzentów, dzięki czemu mógł pochwalić się notami porównywalnymi do Monster Hunter: World oraz Monster Hunter Rise.

Źródło:https://www.notebookcheck.net/New-Monster-Hunter-Wilds-Switch-2-leak-builds-anticipation-for-a-Capcom-announcement.1229993.0.html

