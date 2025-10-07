Data premiery PowerWash Simulator 2 wyciekła do sieci. Zagramy już w październiku

Data premiery PowerWash Simulator 2 ujawniona przez pomyłkę
Chociaż nagranie zostało szybko usunięte z platformy YouTube, czujni gracze zdążyli przechwycić informację dotyczącą daty premiery PowerWash Simulator 2. Zgodnie z tym, co ujawnił materiał, kontynuacja symulatora sprzątania ma trafić do graczy już 23 października.
W sekcji komentarzy pod oryginalnym postem na Reddit fani pierwowzoru nie kryli swojego entuzjazmu. Wielu z nich wspominało, że potrafili spędzić masę godzin na nieustannym spryskiwaniu i czyszczeniu powierzchni.
Warto wspomnieć, że minęły już trzy lata od momentu, gdy na rynku pojawiła się pierwsza część PowerWash Simulator, która dostarczyła szerokiej publiczności zaskakująco wciągającej i relaksującej rozrywki. W produkcji gracze mogli używać wysokociśnieniowych myjek do czyszczenia rozmaitych obiektów.
PowerWash Simulator powraca. Satysfakcja jest na wyciągnięcie dyszy!
Odkurz myjkę ciśnieniową i zrelaksuj się – dobra zabawa jest najważniejsza. Rozpraw się ze wszystkimi plamami, smugami i zaciekami, aby Brudkowo odzyskało blask (i nie tylko ono).
Choć są to wciąż nieoficjalne informacje, PowerWash Simulator 2 najwyraźniej zadebiutuje już 23 października. Nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na potwierdzenie (bądź sprostowanie) ze strony twórców.
