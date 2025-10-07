Zaloguj się lub Zarejestruj

Data premiery PowerWash Simulator 2 wyciekła do sieci. Zagramy już w październiku

Patrycja Pietrowska
2025/10/07 10:15
Symulator sprzątania powraca.

W czerwcu zobaczyliśmy gameplay z PowerWash Simulator 2 przestawiający świeże mechaniki rozgrywki. Zapowiedź terminu premiery oczekiwanej gry miała nastąpić w tym tygodniu. Jednak wskutek przedwczesnego udostępnienia zwiastuna w internecie, szczegóły dotyczące debiutu produkcji ujrzały już światło dzienne.

PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2

Data premiery PowerWash Simulator 2 ujawniona przez pomyłkę

Chociaż nagranie zostało szybko usunięte z platformy YouTube, czujni gracze zdążyli przechwycić informację dotyczącą daty premiery PowerWash Simulator 2. Zgodnie z tym, co ujawnił materiał, kontynuacja symulatora sprzątania ma trafić do graczy już 23 października.

W sekcji komentarzy pod oryginalnym postem na Reddit fani pierwowzoru nie kryli swojego entuzjazmu. Wielu z nich wspominało, że potrafili spędzić masę godzin na nieustannym spryskiwaniu i czyszczeniu powierzchni.

Warto wspomnieć, że minęły już trzy lata od momentu, gdy na rynku pojawiła się pierwsza część PowerWash Simulator, która dostarczyła szerokiej publiczności zaskakująco wciągającej i relaksującej rozrywki. W produkcji gracze mogli używać wysokociśnieniowych myjek do czyszczenia rozmaitych obiektów.

PowerWash Simulator powraca. Satysfakcja jest na wyciągnięcie dyszy!

Odkurz myjkę ciśnieniową i zrelaksuj się – dobra zabawa jest najważniejsza. Rozpraw się ze wszystkimi plamami, smugami i zaciekami, aby Brudkowo odzyskało blask (i nie tylko ono).

GramTV przedstawia:

Choć są to wciąż nieoficjalne informacje, PowerWash Simulator 2 najwyraźniej zadebiutuje już 23 października. Nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na potwierdzenie (bądź sprostowanie) ze strony twórców.

Źródło:https://insider-gaming.com/powerwash-simulator-2-release-date-leaked/

News
data premiery
plotka
symulator
wyciek
FuturLab
symulacja
PowerWash Simulator
PowerWash Simulator 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

