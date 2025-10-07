Data premiery PowerWash Simulator 2 wyciekła do sieci. Zagramy już w październiku

W czerwcu zobaczyliśmy gameplay z PowerWash Simulator 2 przestawiający świeże mechaniki rozgrywki. Zapowiedź terminu premiery oczekiwanej gry miała nastąpić w tym tygodniu. Jednak wskutek przedwczesnego udostępnienia zwiastuna w internecie, szczegóły dotyczące debiutu produkcji ujrzały już światło dzienne.

Data premiery PowerWash Simulator 2 ujawniona przez pomyłkę

Chociaż nagranie zostało szybko usunięte z platformy YouTube, czujni gracze zdążyli przechwycić informację dotyczącą daty premiery PowerWash Simulator 2. Zgodnie z tym, co ujawnił materiał, kontynuacja symulatora sprzątania ma trafić do graczy już 23 października.