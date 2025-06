PowerWash Simulator 2 z nowym zwiastunem. Gameplay pokazuje świeże mechaniki rozgrywki

Jedną z najważniejszych nowości pokazanych na zwiastunie są zjazdy linowe (Abseiling). Gracz będzie zakładał uprząż i skorzysta z mechanicznego systemu bloczkowego ProRise AE-300, aby płynnie poruszać się w górę i w dół po ścianach oraz konstrukcjach. To zupełnie nowy poziom czyszczenia w pionie i poziomie. Do gry wkroczy także podnośnik nożycowy (Scissor Lift). Od teraz będzie można wznieść się wysoko i z chirurgiczną precyzją usuwać uporczywy brud z trudno dostępnych zakamarków i wysoko położonych powierzchni.

W grze pojawią się także wielostopniowe zadania (Multi-Stage Jobs) i niektóre zlecenia zaskoczą graczy w trakcie czyszczenia. Brud odkryje kolejne warstwy, odsłaniając nowe obszary do wyczyszczenia. PowerWash Simulator 2 będzie oferowało myjkę powierzchniową SwirlForce Surf Ace, czyli tarczę z wirującymi dyszami, idealną do szybkiego i skutecznego mycia dużych, płaskich powierzchni, takich jak parkingi i kafelki. Dodatkowo gracze będą mogli personalizować swoją bazę między innymi kupując i odnawiając stare meble. Najsłodszą niespodzianką są koci kompani. Do gry trafią Ulysses oraz jego kocięta Bubbles i Squeak. Kotki pojawiły się już w pierwszej części gry, ale teraz zamieszkają z graczem na stałe. Koty będą towarzyszyły graczowi w trakcie prac i naturalnie będzie można je głaskać.