Humankind - Together We Rule z datą premiery. Jest też obszerny trailer dodatku

Już na początku września deweloperzy z Amplitude Studios poinformowali, że jeszcze w tym roku Humankind doczeka się dużego rozszerzenia. Tymczasem okazuje się, że gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na wspomniany dodatek. Twórcy opublikowali bowiem wczoraj obszerny zwiastun nadchodzącego DLC i ujawniono dokładną datę premiery nowej zawartości.

Dodatek Together We Rule do gry Humankind zadebiutuje na początku listopada

Okazuje się, że dodatek Together We Rule do gry Humankind trafi do sprzedaży 9 listopada, czyli za nieco ponad miesiąc. Rozszerzenie zostało wycenione na 79,99 złotych, ale zainteresowani mogą skorzystać z przedpremierowej promocji i nabyć DLC z 10% zniżką. Całość dostępna jest na platformach Steam oraz Epic Games Store.



Zgodnie z zapowiedziami dodatek Together We Rule wprowadzi do gry Humankind Kongres Ludzkości, za którego sprawą imperia będą ustanawiać obowiązujące globalnie prawa, ale „waga ich słów będzie zależeć od nowej waluty o nazwie Wpływ”. Rozszerzenie wzbogaci również produkcję Amplitude Studios o siedem nowych kultur, które będą skupiać się na dyplomacji.



Zainteresowanych zachęcamy do sprawdzenia materiału wideo na dole wiadomości, w którym twórcy przedstawiają nadchodzące nowości. Warto także dodać, że na platformie Steam trwa darmowy weekend z Humankind, dzięki któremu zainteresowani mogą sprawdzić produkcję bez dodatkowych kosztów.



Na koniec przypomnijmy, że Humankind zadebiutowało na rynku w sierpniu ubiegłego roku. Produkcja Amplitude Studios dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych, ale już na początku przyszłego miesiąca tytuł pojawi się także na konsolach. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Amplitude Studios, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Humankind – nic co ludzkie, nie jest mi obce.