Wczesny dostęp do Path of Exile 2 to zapowiedź piekielnie gorącego grudnia!

Trudno jest Grinding Gear Games nie uwierzyć w zapowiedzi tego, co przygotowali na Early Access do Path of Exile 2 – będzie tłusto, a to dopiero początek przygody…

Powiedzieć, że prezentacja prasowa, którą zaserwowała ekipa Grinding Gear Games w temacie Path of Exile 2 była tłusta niczym przepotężny stek z mnóstwem dodatków, to nic nie powiedzieć.

Taki idealnie wysmażony pod wymagania tych, którzy gry action RPG uwielbiają i przyzwyczaili się do pewnej jakości, którą GGG dostarcza w pierwszej grze. Nie bez przyczyny również użyłem słowa “piekielnie” w kontekście tej zapowiedzi, bowiem jest bardzo duża szansa… że wczesny dostep do PoE 2 może skraść sporą część graczy aktualnie grających w Diablo IV. Bo i cena nie jest jakoś przesadnie wygórowana, a możliwości, które zaprezentował Johnathan Rogers, czyli szef wszystkich szefów po stronie twórców sprawił, że czekanie tych kilka dni na start wczesnego dostępu będzie niebywale trudne.

Zapewne już widzieliście prezentację związaną z zawartością wczesnego dostępu, ale jeśli nie widzieliście, to tutaj znajdziecie syntetyczną pigułkę najważniejszych informacji na ten temat. Jest tego sporo, więc nie będę zbytnio przedłużać wstępu. Natomiast, jeśli chcielibyście poznać opinię kogoś, kto zawsze szukał sposobu na wejście w świat Path of Exile, a bał się zagadać... to znajdziecie ją na samym końcu tego tekstu. Rozbieranie materiałów na pierwiastki zostawię zawodowcom.

Grinding Gear Games prezentuje intro fabularne do Path of Exile 2

Tutaj bez większego filozofowania – Jonathan Rogers zaprezentował intro fabularne do Path of Exile 2, które jest również pierwszym takowym w historii marki. Znajdziecie je powyżej.

Jak prezentuje się start w Path of Exile 2?

Na start wczesnego dostępu do Path of Exile 2 gracze otrzymają sześć z dwunastu zapowiedzianych klas postaci. Przy czym każda z tych klas postaci będzie również miała dodatkowe dwie możliwości Wzniesienia, które to będą rozszerzały możliwości danej klasy oraz kierunkowały ją w dalszej fazie rozgrywki.

I tutaj zaczynają się powoli może nie tyle co schody, co dość ciekawy zabieg przygotowany przez Grinding Gear Games, a mianowicie – pierwsze trzy akty kampanii w Path of Exile 2 będą dostepne wraz ze startem Early Access (pozwolą na zdobycie ok. 45 poziomu postaci, powinno to zająć ok. 25h) . Po pokonaniu ich w drodze do endgame przechodzimy do… czegoś, co można nazwać trybem New Game Plus. Gracze otrzymają dostęp do wyższego poziomu trudności o nazwie Cruel, w którym ponownie będą mieli za zadanie przejść trzy pierwsze akty Path of Exile 2, a dopiero później będą mieli możliwość przejścia do endgame (tutaj gracze powinni dotrzeć do poziomu 65.).

Tutaj żeby było to jasne i klarowne – ten system będzie działał we wczesnym dostepie. Później po wyjściu gry do fazy premierowej w tym miejscu pojawią się trzy pozostałe akty Path of Exile 2. Można powiedzieć więc, że jest to tryb na wyłączność dla tych, którzy zdecydują się ruszyć do gry nieco wcześniej.

Wracając jednak do klas postaci to na start gracze otrzymają sześć klas, wśród których znajdą się: Monk, Warrior, Sorceress, Mercenary, Witch oraz Ranger. Inne klasy takie jak Druid czy też Huntress pojawią się w dalszej fazie wczesnego dostępu. Dlaczego tak, a nie inaczej? Tak naprawdę wynika to chyba najbardziej z tego, że ekipa Johnathana Rogersa w pewien sposób chce uniknąć sytuacji, w której wszystkie klasy postaci zostaną rzucone w jednym momencie i ewentualne problemy związane z ich balansowaniem czy bugami mogłyby ich przytłoczyć.

Jaka jest idea stojąca za umiejętnościami w Path of Exile 2?

Trzeba przyznać, że Rogers najlepiej podsumował temat zabawy drzewkiem umiejętności w Path of Exile 2 tymi słowami: “nie bójcie się”. Z jego perspektywy bowiem jeśli chodzi o możliwości związane z umiejętnosciami są o wiele większe niż w przypadku Path of Exile, a przede wszystkim pewne ulepszenia względem klas postaci są widoczne właściwie od razu. Dlatego też o wiele łatwiej będzie eksperymentować z różnymi ścieżkami oraz filozofiami stojącymi za specjalizacjami i przeklikiwaniem niektórych elementów drzewka tylko po to, aby dotrzeć do tego elementu, który będzie pasował do całej układanki. Zwłaszcza, że będą trzy różne warianty startowe pod względem tychże umiejętności.

W przypadku Wzniesień z kolei to gracze na start otrzymają po dwa dla dostępnych klas postaci, ale docelowo mają być po trzy. To, co w tym przypadku różni się od tego, co mogliśmy zauważyć w Path of Exile to fakt konieczności wykonania jednego z trzech wyzwań dostępnych w ramach rozgrywki. Jako, że na start otrzymamy dwie możliwości Wzniesienia, to i dwa wyzwania będą dostepne w grze, dzięki którym będziemy otrzymywali punkty do Wzniesień– Trial of the Sekhemas (podobny tryb do Forbidden Sanctum) i Trialmaster’s Challenge (coś w stylu survival mode, gdzie wybieramy modyfikatory i walczymy z falami przeciwników).

Dokadając do tego większy nacisk na zręznościowe aspekty walki w Path of Exile 2 można powiedzieć, że szykuje się tu mocna mieszanka do eksperymentowania. Jak wybuchowa? Z punktu widzenia kogoś, kto PoE zna z legend opowiadanych przez znajomych… dość mocna!