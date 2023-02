Darmowy weekend z PlayStation Plus na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5

Sony przedstawiło wczoraj atrakcyjną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na luty. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Japońska firma postanowiła bowiem zaprosić wszystkich posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 na darmowy weekend z trybem multiplayer. Dzięki wspomnianej ofercie wszyscy gracze bez aktywnej subskrypcji PlayStation Plus będą mogli wziąć udział w zmaganiach sieciowych.

Sony zaprasza na darmowy weekend z trybem multiplayer na PlayStation 4 i PlayStation 5

Zgodnie z przekazanymi informacjami, wydarzenie Free Online Multiplayer Weekend skierowane do użytkowników konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 odbędzie się w dniach 18-19 lutego. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ firma Sony przygotowała kilka dodatkowych atrakcji.



W trakcie najbliższego darmowego weekendu z trybem multiplayer posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 będą mogli wziąć udział w Turniejach PlayStation organizowanych w grach FIFA 23, NBA 2K23 oraz Guilty Gear Strive. Uczestnicy otrzymają natomiast szansę wygrania 3-miesięcznej subskrypcji PlayStation Plus. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec warto przypomnieć, że abonament PlayStation Plus nie jest wymagany do rozgrywki sieciowej w grach free-to-play. Posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 bez aktywnej subskrypcji mogą więc bez przeszkód cieszyć się popularnymi tytułami multiplayer takimi jak Call of Duty: Warzone 2.0, Fortnite czy też Apex Legends.