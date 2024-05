Assassin’s Creed Shadows na pierwszej zajawce. Wyciekła data premiery i brak wersji na PS4 i Xbox One

Poznaliśmy pierwsze informacje dotyczące Assassin’s Creed Shadows, znanego wcześniej jako Assassin’s Creed Red. Wczoraj Ubisoft ogłosił pierwszą prezentację gry, która odbędzie się już jutro. Zanim poznamy szczegóły nadchodzącej odsłony serii, to do sieci trafiło sporo nowych doniesień dotyczących nadchodzącej produkcji. Poznaliśmy m.in. datę premiery, platformy, na których gra się ukaże, a także cenę season passa i dodatki dołączane do droższych edycji gry.

Assassin’s Creed Shadows zaoferuje przepustkę sezonową kosztującą 40 dolarów, która zapewni kilka dodatków, w tym DLC nazwane „Origami Killer”. W sprzedaży znajdzie się także Edycja Ultimate, która zaoferuje m.in. pięć punktów umiejętności do wykorzystania na start. Do wszystkich zamówień przedpremierowych dołączone będzie dodatkowe zadanie „Thrown to the Dogs”.