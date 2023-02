PS Plus Extra i Premium na luty 2023. Horizon Forbidden West w ofercie

Japońska korporacja przedstawiła pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na bieżący miesiąc. Już od 21 lutego w ofercie znajdzie się łącznie 17 gier. Zgodnie z wcześniejszym wyciekiem, subskrybenci będą mogli w ramach abonamentu zagrać w Horizon Forbidden West, które debiutuje w PS Plus Extra/Premium zaledwie rok po premierze. Z pewnością jest to zachęta dla graczy przed debiutem dodatku do gry, zatytułowanego Horizon Forbidden West - Burning Shores, który pojawi się na rynku już 17 kwietnia.

Ponadto biblioteka tytułów zostanie wzbogacona o The Quarry, Resident Evil 7 biohazard, czy Outiders. Nie zabrakło również kolejnych klasycznych gier dla posiadaczy najdroższej wersji abonamentu, którzy będą mogli spróbować m.in. The Legend of Dragoon i Harvest Moon: Back to Nature. Pełną listę znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra i Premium – luty 2023

Horizon Forbidden West (PS4/PS5)

The Quarry (PS4/PS5)

Resident Evil 7 biohazard (PS4)

Outriders (PS4/PS5)

Scarlet Nexus (PS4/PS5)

Borderlands 3 (PS4/PS5)

Tekken 7 (PS4)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphear (PS4)

I am Setsuna (PS4)

The Forgotten City (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium Classics – luty 2023