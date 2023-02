Darmowa zawartość do Euro Truck Simulator 2. SCS Software zapowiada dodanie miasta Triest

Twórcy zapraszają do Włoch.

Kilka dni temu mogliśmy podziwiać najnowsze DLC do Euro Truck Simulator 2 zaprezentowane na specjalnym trailerze. Dodatek zatytułowany West Balkans zabierze nas w podróż na tereny Zachodnich Bałkanów, gdzie nie zabraknie przepięknych krajobrazów. Twórcy z SCS Software zdradzili, że to jednak nie koniec atrakcji.

Nowości w Euro Truck Simulator 2

Jak możemy przeczytać na blogu deweloperów, wraz z premierą Euro Truck Simulator 2: West Balkans w grze pojawi się włoskie miasto Triest. Warto dodać, że dostęp do tej lokacji zostanie odblokowany dla wszystkich za darmo. Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć omawianego miasta, to zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony twórców.



Niestety, SCS Software ciągle nie zdradziło daty premiery najnowszego rozszerzenia.