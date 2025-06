Darmowa gra w Epic Games Store. Świetny symulator ze znanej serii dla graczy

Jak co czwartek, również i tym razem Epic Games Store ma dla pecetowych graczy prezent. Sklep przygotował coś dla miłośników zarządzania i symulatorów. Już dzisiaj, od godziny 17:00, zainteresowani będą mogli odebrać Two Point Hospital. Na przypisanie gry do konta będziemy mieli czas do kolejnego czwartku.

Zbuduj szpital zupełnie od podstaw. Stwórz najbardziej imponującą placówkę medyczną w całym Two Point. Zoptymalizuj projekt swojego szpitala, aby zwiększyć przepływ pacjentów (i gotówki!). Buduj korytarze, pomieszczenia i poczekalnie tak, jak tylko to sobie wymarzysz. Rozbuduj szpital do kilku budynków i zdobywaj zaufanie tak wielu pacjentów, jak to możliwe. Stawiaj przedmioty dekoracyjne i użytkowe, aby zwiększyć prestiż szpitala, zdobywać nagrody roczne i zapobiec nudzie wśród pacjentów.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store