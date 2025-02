Darmowa gra w Epic Games Store. Sklep ma kolejny prezent dla pecetowych graczy

Nastał czwartek, a to oznacza, że Epic Games Store ma kolejny prezent dla pecetowych graczy. Już dzisiaj o godzinie 17:00 zainteresowani będą mogli odebrać Mages of Mystralia. Za historię w grze odpowiada Ed Greenwood, bestsellerowy autor i twórca świata fantasy Forgotten Relams dla Dungeons and Dragon. Na przypisanie gry do konta będziemy mieć czas do 6 marca 2025 roku.

W królestwie Mystralii potrzebujesz głowy, a nie mięśni, żeby przetrwać. Zmierzysz się z gigantycznymi, potężnymi stworzeniami, przemierzając zdradzieckie tereny. Napotkasz zagadki, które sprawiają kłopot nawet najstarszym mędrcom. A na dodatek czyhają na ciebie pułapki zastawione przez tych, którzy źle Ci życzą.



Twoja droga nie będzie prosta. W Mages of Mystralia wcielisz się w postać młodej dziewczyny imieniem Zia, która odkrywa, że urodziła się ze znajomością magii. Niestety, magia jest zabroniona, dlatego Zia musi wyruszyć w podróż, aby zyskać kontrolę nad swoimi mocami. Po drodze spotyka innych wygnanych magów, odkrywa runy o magicznych właściwościach i uświadamia sobie, że może je łączyć na miliony różnych sposobów, tworząc zupełnie nowe zaklęcia. – czytamy w opisie gry.

Więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Przypomnijmy, że jeszcze dziś, do godziny 17:00, możemy odebrać prezenty z ubiegłego tygodnia. Są to dwie gry: World War Z: Aftermath oraz Garden Story.