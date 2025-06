Darmowa gra w Epic Games Store. Kolejny prezent dla pecetowych graczy

Kolejny czwartek, kolejny prezent od Epic Games Store. Sklep przygotował tym razem coś dla miłośników zagadek kryminalnych. Mowa o The Operator, które odbierzemy już dzisiaj od godziny 17:00. Na przypisanie gry do konta będziemy mieli czas do kolejnego czwartku.

Witamy w FDI, panie Tanner.

Pora oczyścić głowę, zwalczyć kaca i rozpocząć pierwszy dzień w roli Operatora. Czeka cały stos spraw. Wspieraj agentów terenowych korzystając z konsoli komputera i sprytu, aby doprowadzić przestępców przed oblicze sprawiedliwości. Gotowy, aby zmienić świat na lepsze?

Rozwiązuj zagadki kryminalne: morderstwa, zaginięcia i cyberataki. Korzystaj z oprogramowania FDI: Analizuj materiał dowodowy i znajduj wskazówki przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi. Kop głębiej: Podążaj za meandrującym tropem dowodów, nieważne dokąd prowadzi. Odkrywaj prawdę: Każda sprawa to niesamowita historia do odkrycia, warto sporządzać notatki.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store